La modelo Stephanie Valenzuela le revela a sus seguidores que viene aprovechando la cuarentena para reflexionar y analizar cuáles han sido esos errores que no volverá a cometer.

Y es que la también cantante asegura que a raíz de sus vivencias, se considera una persona mucho más madura.

“Reconozco que cometí mil errores en mi vida, y hoy en día me siento una persona distinta, más madura, ya no estoy tan chiquilla. Uno va cambiando, la vida te va golpeando, y con los años uno mejora y hoy en día estoy feliz”, aseguró la arequipeña.

Asimismo, comenta que gracias a esta complicada situación que pasa el mundo entero por la propagación del coronavirus, puede pasar tiempo con sus hermanos, a los que solo veía esporádicamente.

“Dentro de todo lo malo, siento que hay algo bueno, porque hace mucho no pasaba tiempo con mis hermanos, a quienes veía solo en Navidad, porque vivo sola desde los 17 años, y creo que fue muy bonito compartir tiempo con ellos, ahora hacemos casi todo juntos”, detalló.

“Tengo que agradecer a toda la gente que siempre está pendiente de mí, a la gente que no te quiere pero que también te sigue porque cuando una marca me contrata se fijan en la cantidad de fans y aunque los haters no me quieran igual hacen números para mí. Por ejemplo, aunque no les guste mi música, igual cuenta como una reproducción, y eso va sumando”, concluyó.

