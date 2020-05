La excongresista, Susy Díaz, reveló que debido a la crisis tan complicada que venimos viviendo como país a causa de la propagación del coronavirus, decidió perdonar el alquiler a sus inquilinos, quienes no han podido pagar la renta por el cese de labores y falta de ingresos.

Y es que la popular ‘Chuchi’ considera una “bendición” tener este negocio, sin embargo, apela al sentimiento y se solidariza con las personas. “La mayoría vende gas o alimentos y me paga puntual. A los que no están trabajando les he dicho que los voy a esperar hasta que se levante la cuarentena. Hay que entender que estamos en emergencia. No soy mala. No todo es el dinero o la ambición. Dios me bendijo con este negocio y no puedo desalojarlos”, manifestó.

Asimismo, la exvedette comentó que pasó el Día de la Madre junto a su pareja, Walter Obregón, y que no sale para nada por miedo a contraer el COVID-19.

“Estoy orando para que Dios no nos castigue más, mucha gente está muriendo por el coronavirus. Extraño mucho a Flor y a mis nietitos, siempre nos veíamos todos los sábados, pero desde que empezó la cuarentena solo tenemos comunicación por videollamada. Quiero abrazarlos, pero entiendo que debemos quedarnos todos en casa”, comentó.

Por otra parte, para Díaz es importante que el Estado les de un bono a los artistas que se han visto seriamente afectados por la pandemia.

“Me da mucha pena por ellos. Ojalá les den su bono. Muchos han reventado sus tarjetas sacando dinero y ya no pueden hacerlo más. Sin embargo, hay personas que se la buscan y salen adelante”, finalizó.

