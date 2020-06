En mayo pasado, Susy Díaz había comentado que no desalojaría a sus inquilinos que se quedaron sin trabajo durante la cuarentena, sin embargo, la excongresista comentó que está sufriendo por el alto costo de los recibos por el servicio de luz.

“Me vino una cuenta de luz demasiado alta. Voy a hacer mi reclamo porque ahora menos que nunca voy a regalar mi plata a nadie. Esos papelitos me dan fiebre, dolor de cabeza y espalda”, comentó la exvedette.

Cuando fue consultada acerca del cobro de los departamentos que alquila, la popular ‘Chuchi’ sostuvo que sus inquilinos no le habían pagado hace meses porque no tienen trabajo ni tampoco pensaba desalojarlos.

“No me están pagando hace varios meses, un poco más me da derrame cerebral. Pero no puedo botarlos porque no tienen plata, pues no están trabajando”, concluyó.

