El pasado viernes, Anna Carina Copello compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que reveló a todos sus fanáticos que tras realizarse una prueba molecular dio positivo a COVID-19, enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus.

Tras la noticia sus fans y diversos artistas nacionales enviaron mensaje de aliento a la intérprete de “Quiero contigo”. En un mensaje que difundió en su storie de Instagram, Copello se mostró agradecida por todo el cariño que ha recibido luego que se conociera que se infectó con el nuevo coronavirus.

“Estoy recibiendo muchísimos mensajes de cariño, apoyo y preocupación. Yo los quiero más”, mencionó la Anna Carina.

Además, la hermana de María Pía Copello pidió a sus seguidores que estén tranquilos porque ella se está cuidando para superar el difícil momento que le tocó vivir. “Estén tranquilos que estoy bien, cuidándome muchísimo para salir de esta pronto. Gracias infinitas”, agregó.

Como se recuerda, la artista peruana contó que su diagnóstico la tomó por sorpresa, pues ella y su familia han cumplido con el aislamiento social, además, de las medidas sanitarias para prevenir el contagio.

“Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente", manifestó.

Anna Carina precisó a sus seguidores que “es importante que si te toca como me ha tocado a mí, lo primero que tienes que hacer es no entrar en pánico, seguir el tratamiento que recomienden los especialistas para tu caso, pero lo más importante es mantener el buen ánimo y la mente positiva porque cuando te deprimes es cuando se te bajan las defensas y todo empeora”.

