El periodista Beto Ortiz, quien está cumpliendo su aislamiento social obligatorio en un hotel porque regresó de Nueva York, dio un consejo a través de su Instagram. Él recomendó qué hacer durante esta cuarentena y cómo y cuándo informarse sobre el coronavirus o covid-19.

“Te voy a dar un consejo que ningún otro periodista te va a dar. No es necesario que estés viendo las noticias todo el santo día, no es necesario que sepas cuántos infectados van o cuántos muertos van porque esto no es un campeonato o una competencia. Infórmate un ratito en la mañana o un ratito en la noche”, recomendó Beto Ortiz.

En ese sentido, pidió a la población en aprovechar su tiempo para hacer algo que les guste, pero sin salir de casa.

“El resto del tiempo apaga, desconéctate, dedícate a otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque la gente en las redes sociales está peor que nunca, porque está ociosa, no tiene nada que hacer, porque está como esas viejas avinagradas que están esperando quién le saca la vuelta a quién para tirar dedo. No pues. No seas como una vieja chismosa”, añadió.

Finalmente, Beto Ortiz recomendó: “Si tienes tanto tiempo, has eso que tanto querías hacer, por ejemplo leer”.

