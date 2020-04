El periodista Beto Ortiz terminó sus 15 días dentro de un hotel donde cumplió su aislamiento social obligatorio por coronavirus tras llegar de Nueva York.

Al hablar desde su casa con Magaly Medina, Beto Ortiz indicó haber sentido una felicidad diferente.

“Estoy más contento que Navidad. Me fui caminando a mi casa porque he estado tanto tiempo encerrado. La caminata lo he disfrutado. La atmósfera que tiene la ciudad es maravillosa así de vacía”, dijo el periodista.

Incluso dijo que ahora vive cerca del malecón, por fin puede escuchar el mar.

Por otro lado, Beto Ortiz aseguró que tras estar 15 días en aislamiento, ahora puede entender quienes cumplen prisión domiciliaria.

“Ya me puedo poner en los zapatos de quienes han perdido la libertad. Hoy he sentido que la calle está hermosa”.

