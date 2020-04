El comunicador y conductor radial, Carlos Galdós, no pudo evitar mostrarse desconsolado al escuchar tantos testimonios de personas sin dinero para poder comer, esto debido a la pérdida de sus trabajados por la pandemia de coronavirus o Covid-19.

Galdós recibió llamas de personas que solicitaban ayuda para poder alimentar a sus familias, pues no habían recibido alguno de los bonos del Gobierno y -al parecer- lo conmovió.

Con la voz entrecortada y con los lágrimas en los ojos, Carlos Galdós expresó su pesar y lamentó que la ayuda no llegue a todos los peruanos.

Él expresó que situaciones como esta le rompen el corazón.

“A mí estas cosas me parten el corazón, ¿qué quieren que les diga? Me mata tanta llamada de gente que no puede resolverlo. Se los digo en serio, me parte el alma cada caso específico. Entiendo que en una situación como la que estamos, muy difícil, uno desea que esta ayuda llegue a todos (…) Es duro, es muy jodido y son estos casos limites y específicos. ¡Ay, cuánto dolor!”, dijo Carlos Gardós.

