Desde su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel arremetió contra un diario local luego de que se conociera de que había pedido el permiso para transitar durante la cuarentena por el coronavirus o covid-19.

Gisela Valcárcel arremetió contra el diario El Popular, pues según ella habrían mentido en la información.

“En épocas tan difíciles y en las que estamos promoviendo la obediencia entre otros valores, es una verdadera vergüenza ver cómo diarios que circulan a nivel nacional mienten a sus lectores con portadas carentes de verdad y en el que sólo se puede notar la DESINFORMACIÓN. Esto es lo que promovemos y permitimos”, escribió Gisela Valcárcel.

Seguidamente explicó el motivo por el que pidió el pase para transitar durante la cuarentena decretada por el Gobierno. “He pedido el pase pues como saben estoy a cargo de la PRODUCCION de un programa de televisión, estoy trabajando desde mi casa y cuando ha sido absolutamente necesario he salido. La Policía cada vez que me ha parado ha revisado mis documentos y me ha hecho las preguntas pertinentes notando que lo que consigno es solo la verdad”.

“Además me he trasladado a hospitalizar a un familiar que tengo a mi cargo, todo con el respectivo permiso.Lamento tener que aclarar este tema lo hago porque se que hay mucha gente que me sigue y no quiero que piensen que actúo burlándome de la autoridad y las indicaciones que se nos dan y que todos... ¡Todos los peruanos debemos cumplir!”, finalizó.

