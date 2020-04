ÚLTIMO MINUTO. El Ministerio del Interior vio con asombro como decenas de personajes del espectáculo han sacado los salvoconductos para transitar en medio del estado de emergencia por el coronavirus.

Melissa Klug, Josimar, Gisela Valcárcel, Karen Dejo, Evelyn Vela, Lucía de la Cruz e incluso futbolistas como Carlos Ascues y Adrián Zela, integran esta lista.

Ante esta situación, el abogado César Segura, director de integridad institucional del Ministerio del Interior, se comunicó con Magaly Medina y anunció la primera medida que tomarán: anularles el libre pase hasta que termine la cuarentena.

“Sobre los casos que me has señalado, se han anulado los pases y permisos y se ha anulado la autorización para que esos números de DNI vuelvan a solicitar permiso al haberse demostrado que estas personas han realizado una declaración que no se ajusta a la verdad, los pases se anulan y se anula el derecho”, señaló.

Eso no es todo, al ser una declaración jurada, este seguiría un proceso penal que ya lo anunció el ministro del Interior, Carlos Morán.

TE PUEDE INTERESAR

Los famosos peruanos que sacaron pase especial para transitar durante cuarentena | VIDEO

Coronavirus en Ecuador: Beto Ortiz denuncia que están cruzando la frontera pese a estar prohibido | VIDEO