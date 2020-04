La modelo Stephanie Valenzuela se encuentra en México realizando la cuarentena por la pandemia del coronavirus o covid-19 que se vive en el mundo entero.

Ella hizo una comparación de la situación que se vive en México en relación a lo que viene sucediendo en Perú, su país.

Sobre México dijo lo siguiente: “Hola desde #Mexico 🇲🇽 ( uno de los países más bellos que conocí ) ... aquí no cerraron aeropuertos llega gente de Asia ,de Europa y de todas partes ( con altas probabilidades de estar contagiados) ...no hay cuarentena ( más que la voluntaria) .Tienen muy pocos contagiados ( aunque según dicen cómo las pruebas son muy costosas no se registra el número real de contagiados) y muertes (29) para los aprox 130 millones de habitantes que tienen. Espero pronto dejen de permitir el ingreso de estos aviones y tomen medidas para no llegar a una crisis".

Luego Stephanie Valenzuela añadió lo siguiente: " Por otro lado en mi país Peru 🇵🇪 ( con aprox 32millones de habitantes) se toma todas las medidas de prevención contra la pandemia y tienen más muertos (38) ¿Qué sucede ? . Será que a pesar de los esfuerzos de muchos algunos no acatan las normas y siguen saliendo ? Por eso siguen los contagios? . quédense en casa por decisión propia y por amor al prójimo ... #quedateencasa #cuarentena #voluntaria", escribió.

VIDEO RECOMENDADOS

Amy cuenta que Policía le llevó ropa y cargador al hospital

Amy cuenta que Policía le llevó ropa y cargador al hospital

TE PUEDE INTERESAR