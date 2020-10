El reconocido salsero Renzo Padilla reveló haber recibido llamadas para hacer conciertos privados, pero a diferencia de otros artistas prefiere no exponer a sus músicos y al público debido a la pandemia a causa del coronavirus, respetando así las normas sanitarias dictadas por el Estado.

“La pandemia afectó a todos, también me he recibido propuestas para cantar en eventos privados, no solo una vez, sino en varias ocasiones. Las ofertas eran tentadoras, me ofrecieron hasta 10 mil dólares por cantar, pero no acepté, no está permitido los espectáculos, estaría infringiendo la norma, sobre todo exponiéndome y exponiendo a mis seguidores”, indicó.

El conocido Héctor Lavoe nacional espera que a fines de año se puedan ofrecer conciertos presenciales para recién estar cerca a sus fanáticos. Por mientras interactúa con sus seguidores mediante redes sociales y shows virtuales.

Cabe mencionar que Renzo Padilla trabajó con Rubén Blades y Willie Colón, en la actualidad pretende imponer el tema “Vamos a darnos un tiempo” del mexicano José José, en versión salsa, un gran reto que espera ser del agrado de sus miles de seguidores.

Lo cierto es que Renzo Padilla despegó su carrera en New York. En el 2000 fue nominado a los premios Billboard Latino. Luego de esta oportunidad Willie Colón, David Pabón, Junior Gonzales, Rubén Blades y otros grandes artistas le han pedido cantar un tema en algún escenario.

Nuestro crédito nacional nació en Barrios Altos y no olvida sus raíces. Por la pandemia y otros motivos decide radicar nuevamente en su tierra y demostrar que lo suyo no es casualidad ni golpe de suerte. Dicho sea de paso, su música ya se ha venido escuchando en el país por los conocedores de la salsa, sin embargo, hoy desea regalar su talento a todo el país pues el mercado nacional se ha convertido en un gran proyecto de música peruana exportada en el mundo.