La exconductora, Sofía Franco, no tuvo reparos en mostrar su incomodidad tras los rumores que se están expandiendo sobre que ella sería la “famosa” mujer que habría estado en la reunión de Nolberto Solano y Pablo Zegarra en el distrito de La Molina.

Y es que recordemos que la periodista Magaly Medina soltó algunas pistas. Indicó que si fueron hasta esa casa fue por esta figura que está casada con una autoridad del Estado.

“Magaly pidió al final de su programa que no especulen. Estamos en emergencia sanitaria, lo que todos estamos haciendo en nuestras casas es lo correcto. Entonces, me gustaría que no mencionen mi nombre porque sí me afecta y me afecta más todo lo que está pasando nuestro país”, expresó a Trome.

Asimismo, la presentadora confirmó que no ha salido de su casa para absolutamente nada y que incluso se habría puesto en aislamiento mucho antes que el presidente Martín Vizcarra lo decretara.

“Estoy confinada con mi familia desde antes que se decrete la cuarentena. Hay temas más importantes en estos momentos y te lo digo de corazón porque veo cómo la está pasando la población vulnerable. Agradezco tu comunicación y queda aclarado que no violé ninguna norma”, manifestó.

Recordemos que ‘Ñol’ y Pablo fueron llevados a la comisaria por incumplir la norma de aislamiento social obligatorio en esta difícil situación que venimos viviendo por la propagación del coronavirus.

