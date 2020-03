Distintos países vienen tomando medidas radicales para evitar la propagación del temido coronavirus, que ya viene cobrando la vida de miles personas alrededor del mundo. Y es que los gobiernos han impuesto toques de queda y cuarentenas para evitar la expansión de la enfermedad.

Por su parte, la modelo Stephanie Valenzuela, quien actualmente se encuentra en México, reveló que está en aislamiento obligatorio para evitar contagiarse del COVID-19, según comentó en sus redes sociales.

“Estaba en Miami, pero me mudé a México porque estaba con las grabaciones de mi música. Estoy haciendo cuarentena voluntaria con mi hermano, a quien no lo dejaron regresar al Perú porque cerraron las fronteras. Tenía planes de ir en abril, pero ya no se puede”, contó en sus historias de Instagram.

Asimismo, la exchica reality en reiteradas oportunidades señala que extraña a su familia y a la gastronomía peruana.

“Extraño mucho la comida de Perú y a mi familia que vive en Arequipa. Espero que todo esto pase para volver a juntarnos. ¡Salud! por la cuarenteritus… lo que se viene es otro nivel…. ‘pursuit of dreams’ (persiguiendo tus sueños)”, manifestó.

