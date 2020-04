Tras indicar que se encuentra en cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), la modelo y empresaria Kylie Jenner acaba de sorprender a todos sus seguidores de Instagram con nueva sesión de fotos. Cada publicación de la hermana menor de Kendall Jenner cuenta con más de dos millones de ‘likes’ por parte de todos sus fanáticos en el mundo entero.

Kylie Jenner decidió maquillarse, ponerse sus mejores atuendos y posar para la cámara de su teléfono móvil. La creadora de Kylie Skin muestra que no necesita de un fotógrafo profesional y una gran producción para poder lucir su belleza en las redes sociales.

La menor del clan Kardashian-Jenner también envió un mensaje a todos sus suscriptores y espera que se encuentren bien da salud y se cuiden. “Esta mañana envío mi amor y oraciones a todos ustedes. Espero que todos se mantengan seguros”, escribió la modelo en una de sus postales.

Como se recuerda, fue hace unas semanas que Kylie indicó en su red social que se encontraba “aburrida” por estar en cuarentena y que espera que pase todo pronto. La figura de “Keeping Up with the Kardashians” viene cumpliendo con la orden de distanciamiento social en compañía de su hija y algunas personas que trabajan para ella.

Kylie Jenner es una de las figuras más importantes e influyentes de las redes sociales en todo el mundo. Solo hay que recordar el día que le hizo perder más un millón de dólares a Snapchat con un simple tuit.

“Entonces, ¿alguien más abre Snapchat todavía? ¿O solo soy yo?… esto es muy triste”, tuiteó Kylie Jenner en febrero de 2018.

Las acciones de famosa aplicación tuvieron una baja de 6% tras la publicación de Jenner. Snapchat perdió un total US$ 1,300 millones del valor de mercado.

La influencer tuvo que salir al rescate de la compañía y publicó un segundo tuit indicando lo siguiente: “Todavía te amo, mi Snap… mi primer amor”.

