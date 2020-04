La modelo Xoana González utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores cómo viene viviendo la cuarentena por el coronavirus junto a su novio en Lima, pero también cómo lo viene pasando su familia en Argentina.

Y es que la argentina cuenta preocupada que su papá, quien está en el grupo vulnerable para contagiarse más rápido con el COVID-19, trabaja en un banco todos los días, por lo que está en constante contacto con gérmenes y bacterias.

“Mi papá trabaja en el banco, es el tesorero, y como es personal jerárquico, por más que tenga 64 años tiene que ir igual. Es grande, es grupo de riesgo y encima trabajan 7 días a la semana para pagar a los jubilados. Está en contacto todo el día con gente y con plata que son focos de infección, ustedes me ven que los divierto, pero no falta el momento que rezo y pido a Dios que lo cuide”, manifestó.

La artista señala que vive el día a día angustiada no solo por su padre, sino también por su abuelita de 90 años.

“Mientras escribo tengo los ojos llenos de lágrimas y un nudo en el pecho, pero sé que angustiarme baja las defensas y si bien estamos sanos, soy de la idea que las enfermedades entran cuando estás vulnerable. Hace 3 semanas que no veo a la abuela de 90 años porque no puede ir de mis tíos y por ende no hacemos videollamada, pero me conformo con saber que está bien”, comentó.

Asimismo, Xoana se dirige a sus seguidores y les pide acatar las normas dadas por el gobierno para frenar el avance de esta enfermedad.

“Hay que sentirse agradecidos y bendecidos, y en vez de entrar en pánico y preocuparse, solo hay que ocuparse y quedarse en casa, mirar para adentro y tomarlo como una tarea. Esta oportunidad en medio de la crisis para poder investigar que hay dentro nuestro, meditar, volvernos más empáticos, más solidarios, más espirituales”, concluyó.

