Coto Hernández es encañonado a plena luz del día a la salida del aeropuerto (VÍDEO)

El modelo Coto Hernández llegó de la ciudad de Iquitos tras realizar un show junto a su grupo, y junto a ellos tomó un taxi sin imaginar que sería encañonado por unos sujetos que le arrebataron su celular, cuando se encontraba en el semáforo de la cuadra 4 de Escardó con Los Patriotas, en San Miguel.

"Hay información en ese teléfono y la gente no va a creer (...) Estábamos en la cuadra 4 de Escardó, y al parecer nos venían siguiendo desde el aeropuerto", dijo muy molesto.

"Hoy me asaltaron, dos sujetos en una moto, yo venía adelante, me encañonaron con la pistola y se me llevaron el teléfono celular, teléfono que no tiene clave porque no uso clave. Bueno, ahorita voy a poner la denuncia en la comisaría de San Miguel para ver si puedo ver las imágenes del asalto. Estoy intentando bloquear el teléfono, pero aún no puedo. El ladrón estaba con arma o sino no me hubiese dejado robar tan fácil", agregó en el vídeo que posteó en su cuenta de Instagram.

El costarricense se mostró bastante preocupado, ya que según menciona en los vídeos que publicó desde su Instagram, el teléfono celular que le robaron tenía información bastante valiosa y esta no tenía clave.

