Coto Hernández asegura que Michelle Soifer le fue infiel a Erick Sabater con él│VÍDEO

Luego de las tantas especulaciones sobre la infidelidad de Michelle Soifer con Coto Hernández cuando la popular 'Michi' mantenía una relación con Erick Sabater.

El modelo costarricense, finalmente, rompió su silencio en 'El valor de la verdad' y aseguró que la 'Solcito' sí engañó al 'Copete', pero fue cuando Soifer iniciaba el romance con el dominicano.

Coto Hernández también sostuvo que en ese momento no era amigo de Erick Sabater y que por lo mismo no le interesaba que Michelle Soifer le era infiel a su excompañero porque no lo conocía y no tenía por qué tener códigos.

“Nos coqueteamos, nos gustamos, hubo atracción, ella no tenía nada con Erick confirmado (…) como te repito, no conocía a Erick en ese momento”, dijo en el sillón rojo.

