Coto Hernández desmiente lo dicho en "El valor de la verdad" al confesar que consumía viagra

Coto Hernández visitó el programa 'Magaly Tv, la firme', donde habló de su potencia sexual, indicando que es una "persona eléctrica". Sin embargo, esto fue cuestionado por Magaly Medina, quien le recordó que el modelo había confesado que utilizaba viagra para sus encuentros.

Esto, no le gustó nada al costarricense, quien desmintió su propia versión que dio en 'El valor de la verdad'. "No voy a decir nombres, pero es una cosa que uno se apunte al show para decir cosas y otra que sea verdad. La televisión en Perú es un show y hay que aportar a un poquito", comentó en vivo.

"¿Y el polígrafo?, ¿estaba malogrado el día que fuiste? ¿tú has mentido al programa que te paga 50 mil soles?", repreguntó la conductora.

Coto Hernández dijo que no dará el nombre del programa, pero volvió a resaltar que no utiliza fármacos, pero si en algún momento los necesita, no tendría problemas en usarlos.

Recordemos que Beto Ortiz le preguntó: ¿'Coto' has utilizado fármacos para elevar tu potencia sexual?", y la respuesta del modelo fue que sí.