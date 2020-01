El costarricense habló sobre el supuesto nuevo video que tendría con la salsera Yahaira Plasencia y que habría sido el detonante en la separación con Jefferson Farfán.

El modelo se mostró incómodo con que su nombre haya vuelto a ser mencionado, cuando él ya no ha hablado de la salsera. Por eso, en comunicación con Mujeres al Mando, Coto Hernández aseguró que él cumplió su promesa.

“Yo no sé con qué finalidad, qué objetivo, que es lo que quieren conseguir con esto, pero yo en este momento que dijo que no iba a volver a hablar de ella y lo cumplí, no sé por qué después de tanto tiempo, en estos momentos vienen a sacar eso, cuando yo no he vuelto a hablar ni mencionar el nombre de ella”, respondió.

Sin embargo, Coto Hernánez especuló el motivo por el que su nombre habría vuelto a ser mencionado en la farándula peruana. “Me dicen que ella ahorita tiene un lanzamiento de una canción o no sé. Todo mundo sabe cómo es esto y todo sirve para lo que sea”.

Coto Hernández echa a Yahaira Plasencia - Diario ojo