Coto Hernández asegura que todos saben lo que hay entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán | VIDEO

El modelo Coto Hernández, quien aseguró en su momento haber salido con Yahaira Plasencia fue consultado sobre el "ampay" entre la salsera y el futbolista Jefferson Farfán.

Según Coto Hernández, todo mundo ya salía sobre esa situación. "¿Lo de Yahaira? Todo mundo sabe eso (...) Ay, ya pues, que no se haga", dijo el modelo para "Magaly TV La Firme".

Luego, negó que le importe la vida de Yahaira Plasencia, luego de haber sido "amigos" en su momento. "No me importa lo que haga ella con su vida. No voy a decir, no me interesa nada, ya lo que pasó, pasó en su momento. Ella lo negó, está valido, no me importa".

Fue el programa de Magaly Medina quien logró registrar en imágenes a Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán dentro de un departamento en Miraflores.