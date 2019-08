Coto Hernández reapareció en televisión para negar que exista un video sexual con Yahaira Plasencia. El modelo costarricense, además, mostró el oso de peluche que la salsera le regaló el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín.

Se trata de un oso de una reconocida marca de regalos. Según contó Coto Hernández a Magaly Medina, la ‘reina del totó’ le envió este regalo el Día de los Enamorados.

“Es un oso especial, tiene cola, es un oso en peligro de extinción (...) un recuerdo del 14 de febrero”, dijo Coto Hernández.

“Me lo enviaron. Cuando llegué al departamento, en el edificio, en recepción, me entregaron ‘tiene algo para usted’, llego al departamento, lo abro y era el oso con unos chocolates. Me comí los chocolates, los disfruté mucho”.

Cabe resaltar que el oso, que lleva la inscripción “Te quiero con todo mi corazón”, sería abandonado por Coto Hernández, ya que el modelo decidió volver a su natal Costa Rica.

“Estoy en un debate porque no sé qué hacer. Mañana me voy a Costa Rica, pero no sé si llevármelo para allá o dejarlo aquí”, indicó entre risas.

Asimismo, el modelo costarricense aseguró que Yahaira Plasencia no tiene por qué admitir que tuvo un romance con él: “Tiene todo el derecho de no decir nada, yo me quedo con lo que viví. Lo que dije fueron puras verdades, ella no tiene la obligación de decir nada”.