El modelo extranjero Coto Hernández descartó haber filtrado un supuesto video donde aparecería con Yahaira Plasencia para confirmar el romance que la salsera habría negado a Jefferson Farfán.

A través de sus redes sociales, el modelo costarricense reveló que está recibiendo amenazas de parte de los seguidores de Yahaira Plasencia, pero les recordó que a él le robaron -o le mandaron a robar- su celular en mayo pasado. Incluso publicó la denuncia que hizo en la comisaría de San Miguel.

(FOTO) Coto contó que sí tuvo un corto romance con Yahaira Plasencia, el cual se acabó cuando ella viajó a España

"Como se los digo para que suene bonito, así muy respetuosamente, gracias al tema de que hay un video mío junto a una chica con la que salí, muchas personas piensan que soy yo quien ha filtrado o que me estoy prestando para que salga esta información, por ende estoy recibiendo insultos y amenazas... Solo quiero hacerles acordar que a mí me robaron o me mandaron a robar el celular en el cual había mucho contenido de todo tipo, desde entonces no tengo ninguna foto o video en mi poder. Pondré medidas preventivas, para evitar cualquier tipo de inconveniente", escribió Coto Hernández.

(FOTO) Hace tres meses, Coto contó así cómo le robaron

"Mil veces lo dije en la tele, mi celular estaba sin clave porque tenía dañado el ID... Simple y sencillamente no ocultaba nada por eso lo andaba así... y si gustan van a la comisaría de San Miguel, piden que los apoyen con las grabaciones de las cámaras, yo con todo gusto les doy la fecha, hora y lugar exacto del momento donde me apuntaron con el arma, hasta raro fue ya que a ninguno de los acompañantes les pidieron nada, solo a mí, yo regresaba del aeropuerto donde ya todo lo tenían medido en que vuelo regresaba yo y desde ahí me dieron seguimiento", sostuvo.

Aunque aseguró no tener que “darle explicaciones a nadie”, Coto Hernández dijo que las “personas que se ponen a señalar sin saber cómo está el tema”.