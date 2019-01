Coto Hernández pide disculpas tras pelea con Erick Sabater: "denigró a una mujer"

Coto Hernández pidió disculpas tras su escandalosa pelea con Erick Sabater en plena vía pública. A través de un mensaje compartido en Instagram, el modelo afirmó que se trataba de un acto "bochornoso", pero que lo hizo porque los comentarios de su ex amigo "denigraron" a Yahaira Plasencia.

"¡Algunas cosas me duelen! Mis disculpas por el acto tan bochornoso, igual eternamente diré toda acción tiene una reacción... Soy un extranjero que intento dar un buen ejemplo, un país que me ha abierto las puertas no merece esto disculpas de corazón", indicó Coto Hernández.

En otro momento, Coto Hernández se refirió a las declaraciones de Erick Sabater sobre Yahaira Plasencia, con quien fue relacionado en las últimas semanas: "Evidentemente los comentarios del señor pretendían denigrarme, sin embargo sin darse cuenta, sus comentarios denigraban a una mujer, haciéndola ver como un instrumento, objeto de ser aprovechable, comentario poco atinado viviendo un caballero".

"Es importante mencionar que jamás me he visto envuelto en este tipo de incidentes, sin embargo el calor de la discusión y la provocación del señor Sabater, me hicieron reaccionar de la misma manera que él reaccionó, con violencia física", agregó Coto Hernández.

