​Coto Hernández recibe 'amenazas' tras pelea con Erick Sabater (FOTO)

El modelo Coto Hernández ha recibido amenazas a través de sus redes sociales luego de que protagonizara una bochornosa pelea con su excompañero Erick Sabater.

Así lo dio a conocer Coto Hernández a través de su página de Instagram donde publicó el reciente mensaje en el que incluso se le amenaza de muerte: "Te vamos a visitar en moto, c***, en una Pulsar, acuérdate ah, que vas a ver lo que te va a pasar por p***, te vamos a matar h***, vas a ver c***, te vamos a dar vuelta h***, solo puedes buscar sobre Los Demonios del Callao o Los Injertos, solo te puedo decir ponte chaleco, a ver si te salvas c*** c***".

La página del usuario desde donde se hizo la amenaza ya no se encuentra disponible en Instagram.

