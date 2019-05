¿Cuál fue el costoso regalo que le hizo Coto Hernández a Yahaira Plasencia por San Valentín?

Coto Hernández, finalmente, reveló que vivió un corto romance de verano con Yahaira Plasencia, aunque también aseguró que nunca fueron pareja, solo "salientes a escondidas".

El costarricense contó que no quedó en llamadas, besos o salidas, sino que tuvieron detalles para con la relación. Según lo que dijo el modelo, la salsera le regaló un peluche por el Día de San Valentín y que aún mantiene guardado. Así que él no dudó en darle un costoso viaje a Punta Cana.

"Fue un detalle para el día 14 de febrero, y yo le regalé un viaje para dos personas, si quería usarlo conmigo o con su hermana, el detalle fue de mi parte. El viaje era a Punta Cana", contó.

Sin embargo, Coto Hernández sostuvo que no viajó con Yahaira Plasencia: "No llegamos a ir por miedo a que se confirme que estábamos saliendo, y es que ella, como lo dice, está enfocada en su carrera y no quiere que se hable de otra cosa. Realizamos hacer varios viajes juntos, pero no se pudo".

El viaje al que hace mención Coto Hernández, Yahaira Plasencia estuvo acompañada de su hermana Silvana y su mejor amigo.

