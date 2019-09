Tras la difusión del polémico video íntimo de Yahaira Plasencia y Coto Hernández - publicado en las redes sociales - el modelo regresó a Lima y fue captado por las cámaras de Mujeres al Mando.

El modelo estuvo en su tierra natal, Costa Rica, con su familia para olvidar el escándalo que protagonizó por las imágenes filtradas en Facebook.

¿Qué dijo sobre el video íntimo con Yahaira Plasencia?

“Ya he hablado de ese tema, estando en Costa Rica todos los medios me llamaron, pero yo no quise contestar (...) No quise conetsar a nadie, es un tema que quiero dejar allí, que no quiero volver a tocar, que la gente diga lo que diga, piense lo que piense, pero yo ya no quiero mencionar el tema”, señaló.

Sobre el reciente amiste entre Yahaira y su ex Jefferson Farfán y el viaje que ambos emprendieron a Varadero, dijo: “todo el mundo tiene derecho a ser feliz a su manera (...) la vida continúa"