Coto Hernández revela que uno de los hermanos de Yahaira Plasencia lo llamó para "cuadrarlo"

Coto Hernández estuvo en la sección "Cotopreguntas" en el programa 'Mujeres al mando', donde respondió sobre el rumor de que uno de los hermanos de Yahaira Plasencia lo llamó para preguntarle qué es lo que saldría en 'El valor de la verdad ' de Paula Manzanal.

Esto, debido a la polémica pregunta que relacionaba a la salsera: "¿Estuviste con 'Coto' Hernández cuando salía con Yahaira Plasencia?". Es por eso que uno de los familiares de la cantante decidió llamarlo para 'cuadrarlo'.

"La verdad la respeto mucho, a ella y a toda su familia. Sí conocí a su familia en algún momento, una vez que salimos a bailar. Me parecieron muy agradables. Sí me llamaron para hacerme la consulta de lo que iba a salir, por los avances y yo dije que era Paula la que había hablado, y que tranquilos porque yo no tenía por qué decir algo que no debía decir", contó el modelo costarricense.

