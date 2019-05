Coto Hernández tras ser negado por Yahaira Plasencia: "No me afecta nada"

Tras ser negado por Yahaira Plasencia tras sus declaraciones en El Valor de la Verdad, Coto Hernández dijo que no le afecta sus declaraciones.

"Ella me puede negar y todo, pero no me afecta nada. Yo no tengo cómo comprobarlo, pero hay personas que saben de lo que tuvimos", dijo Coto Hernández en el programa de Magaly Medina.

Coto Hernández volvió a asegurar que tenían una relación a escondidas y que ella no quería formalizar, pues tenía un motivo muy importante.

"Nos decíamos 'cosito' en lo clandestino. Es su versión y se le respeta. Lo que ella me decía es que no se podía tener nada porque estaba enfocada en su carrera", reveló Coto Hernández.

Tras las confesiones de Coto Hernández, Yahaira Plasencia dijo estar soltera hace 3 años y que su última pareja fue Jefferson Farfán.

