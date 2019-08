Tras varias semanas de especulación, finalmente el video privado de Coto Hernández y Yahaira Plasencia se filtró en las redes sociales. Pese a que ninguno de los dos involucrados se ha pronunciado directamente, el modelo costarricense sí compartió un misterioso y polémico mensaje en las redes sociales.

“Me he comido lo que he comido, lo que he querido. El que peca y reza empata”, escribió Coto Hernández a modo de leyenda de un video donde aparece entrenando en el gimnasio. Esta publicación se realizó en su cuenta de Instagram un día después de que el video privado fue difundido en las redes sociales.

Foto: Instagram Coto Hernández

Un detalle que llamó la atención fue que Coto Hernández desactivo los comentarios de esta publicación porque recibía críticas de los seguidores de Yahaira Plasencia.

Recordemos que, según Coto Hernández, él no filtró el video ya que le robaron su celular meses atrás. Por su parte, Yahaira Plasencia ni siquiera quiso hablar sobre el material audiovisual en el que aparece muy romántica con el modelo.

Este video confirmaría que Coto Hernández y Yahaira Plasencia fueron más que amigos durante algunos meses.