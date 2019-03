¿Por qué Coto Hernández no desea hablar de la salsera Yahaira Plasencia? (VÍDEO)

El modelo Coto Hernández aclaró los rumores sobre sus “salidas” con la cantante Yahaira Plasencia. El ex “chico reality” indicó que solo mantiene una amistad con la popular “Reina del Totó”.

“Es una chica buena onda. Como no la ven con nadie y ahora la ven con un amigo, la vinculan; entonces con el chico que se le acerque la van a vincular. La gente piensa que hay algo sentimental, pero realmente no. Nos llevamos súper bien”, sostuvo Hernández.

El modelo costarricense también comentó por qué no le gusta hablar de la salsera. "Pasa que la gente es mal pensada, pueden pensar que yo me quiero aprovechar de algo, y siempre lo he dejado claro desde el primer día que me vinculó con ella, y es que solo hay una amistad", indicó.

Por otro lado, Coto Hernández se refirió a su presunta implicancia en el asalto a Erick Sabater, con quien protagonizó una pelea a las afueras de un conocido canal.

“Yo solo puedo decir que mi vida no está tan vacía para hacer algo así tan feo. Es lamentable la situación ciudadana que se está viviendo; y así sea él o sea cualquier persona que no pertenezca al medio, yo creo que es lamentable ese tipo de hechos”, sentenció.

