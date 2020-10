La pandemia del Covid-19 no paró el trabajo de Sinargollas Producciones y con todas las medidas estrictas de bioseguridad se logró terminar exitosamente las grabaciones de ‘Aislados, La serie’ sin tener a ningún integrante de la producción y actores contagiados con el temible virus.

Gino Tassara Piérola y Jorge Vilela de Rutte fueron los directores de esta esta serie basada en el estado de Emergencia Nacional y la orden de inmovilización (cuarentena), que se estrena el 13 de Noviembre en exclusiva por Movistar Play. Detallaron que los cuidados para grabar durante estas cinco semanas fueron al máximo, pues cada 15 días se realizaron pruebas a todo el equipo.

“Nosotros hemos cuidado a todo el equipo, se hicieron las pruebas antes de firmar contrato y si salían positivos no podías estar. Antes de iniciar las grabaciones también y tuvimos que sacar a dos maquilladoras, una porque dio positivo y la otra pues nos enteramos por las redes que no cumplió con el aislamiento y se había ido de viaje. Fuimos muy radicales, un mes antes todos estaban advertidos de evitar contacto mínimo con la gente para evitar contagios y gracias a Dios terminamos de grabar sin nadie que diera positivo”, indicó Gino Tassara que resaltó que en cada descanso de escena se esterilizaba todo el área de grabación y el personal de producción estaba debidamente protegido.

La pandemia del Covid-19 no paró el trabajo de Sinargollas Producciones y con todas las medidas estrictas de bioseguridad se logró terminar exitosamente las grabaciones de ‘Aislados,

“Cada quince días se hacían las pruebas rápidas y por sorteo pruebas moleculares. Las cinco semanas que duró la grabación todos hemos sido literalmente aislados, hemos tenido prohibiciones que todos responsablemente cumplimos, contacto mínimo con gente de fuera, evitar reuniones o viajes para no contagiarnos y no perjudicar a nadie. Hemos grabado en Perú y Argentina cuidando rigurosamente todos los protocolos”, acotó Tassara destacando que las grabaciones se hicieron con un equipo mínimo de seis personas y en algunos casos, se ensayó y dirigió vía Zoom.

“Jorge Vilela y yo somos los directores de la serie pero también somos personas de riesgo, él es hipertenso y yo soy diabético, así que por eso nos hemos cuidado al máximo. No solo por nosotros, también por las familias del equipo, además porque queremos seguir haciendo más producciones y el resultado de esto es que todos estamos sanos. Porque a nosotros no nos sirve arrasar en el rating, la taquilla o tener 3 millones de vistas en las redes si terminamos enfermos, la salud es primero. He tenido el lujo de contar un elenco responsable en ‘Aislados’”, indicó el también director de la taquillera película nacional ‘Utopía’.

Veinte actrices y actores de la televisión nacional serás los protagonistas de diversas historias de esta producción que tendrá 10 capítulos de 30 minutos cada uno y que se emitirá por Movistar Play.