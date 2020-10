El periodista y escritor Mario Vallejo acaba de publicar su tercer libro digital dedicado al rock peruano y titulado “Todos Juntos/Nunca Revueltos”, una recopilación de entrevistas publicadas en los años 90 a los más contestarios y alternativos grupos de rock peruano.

Este libro es gracias a la editorial Café Negro de Miguel Cahuana y el prólogo es del periodista de investigación, Ángel Paez. Y es publicado en Issuu para lectura gratis y de descarga. Estas entrevistas fueron publicadas en diversos medios de comunicación, y este libro pretende ser un documento periodístico, representativo del rock nacional que narra a través de sus propios protagonistas un momento histórico de simbiosis musical entre una década y otra, entre un momento social y político, entre un cambio generacional, entre un momento de inspiración y un nuevo milenio.

Las entrevistas fueron hechas entre mediados de los años 90 y la primera década del 2000, y son 2 libros, divididos en 2 partes: un primer libro que refleja el sentir de 25 grupos de lo más disímiles géneros sonoros y un segundo libro que nace en la primera década del nuevo milenio, en donde el rock va tomando otros caminos, otros matices, otras dimensiones. Este segundo libro está programado para el verano del 2021.

“Todos Juntos/Nunca Revueltos” nació con el ideal de contar las historias de los músicos de las bandas que pulularon por el ambiente musical independiente, muchos de ellos, con producciones discográficas propias, con sellos musicales de importantes dimensiones, grupos que tocaban en los festivales del centro de Lima, y por toda la metrópoli, en los antros, en los carpas, que viajaron además a nivel nacional con miles de fans por todos lados, pero al mismo tiempo, con rollos sociales, de amor, de estribillos surrealistas o de vanguardia, pero también con ideas variopintas, lamentos, contradicciones, miedos y desesperanzas, muchos de ellos comenzaban su carrera y luego se convirtieron en iconos del rock nacional, muchos se quedaron a mitad del camino, otros murieron en el intento, pero dejando un legado musical y una historia qué contar.

Para el periodista Vallejo es de suma importancia mirar los años 90 con los mismísimos protagonistas pues hay buena literatura roquera en el Perú pero muchas veces extraviadas pues en las décadas pasadas hubieron cientos de bandas que nos dejaron su música, pero no se le conoce a profundidad los pensamientos de los músicos, las ideas que hicieron que su banda siga en la difícil brega del rock, sus criterios sociales, o políticos, o simplemente la terca apuesta por el rock nacional.

“Mis entrevistas tratan de abrir un poco la consciencia del artista y no de la música, sino del creador, pues todos podemos tararear un tema, bailar el ritmo, recitar a todo pulmón sus letras, ponernos a cantar o blasfemar, pero no conocemos a la banda, al compositor, cómo piensan, qué hicieron más allá de una tema musical, que al perennizarse, es indiscutiblemente vital saber más de quién la hizo, por qué y para qué y el periodismo musical te da eso, y somos muy pocos los que hemos navegado en estos menesteres callejeros entrevistando a roqueros en una Lima en transición como fueron los difíciles años 90, y los inicios del nuevo milenio, entre corrupción, marchas y misterios sin resolver”.

“Si bien es cierto, no están todas las bandas, sin embargo he entrevistado a todo lo que sonaba en ese entonces y luchaban por convertirse en bandas populares, pero lamentablemente no he podido encontrar más de mis entrevistas pues esta idea nació en plena pandemia y no tuve acceso a los archivos periodísticos de los medios de comunicación, sino al propio y casi desvalijado archivo personal, pero encontré lo suficiente y lo que tuve a la mano y estoy satisfecho pues estas 25 entrevistas de esta primera entrega reflejan el momento más independiente del rock nacional, menos corporativo, grupos que batallaban en las esquinas y que muchas veces la radio les cerraba la puerta, no me hubiese gustado contar las historias de los grupos que siempre salían en la televisión o que se escuchaban en la radio como hits, aunque tengo algunas entrevistas de ese corte pero son más significativas que comerciales”.

LAS BANDAS PARTICIPANTES

Las Bandas participantes son: Los Mojarras, Amén, Dolores Delirio, Rafo Ráez, Insumisión, Cardenales, Kranium, Los Criollos, Leuzemia, Perú no existe, Radio Criminal, G3, QEPD Carreño, Cenizas, Actitud Frenética, Psicosis, Letal Voz, Radio Paranoia con Miguel Torres y luego con Alexis Rodríguez, Carnaval Patético, Los Aeropajitas, La Sonora del Amparo Prodigioso, Infected, Textura, y Piltrafa de Los Violadores de Argentina como Bonus Track.

Vallejo ha publicado 2 libros digitales meses atrás, trabajados en plena crisis del Coronavirus: una trilogía titulada “Génesis en Cerro Azul”, una novela ambientada entre Lima, Cerro Azul y Brasil, en 3 capítulos, y un poemario “Manifiesto para Vivir”, apostando por la literatura digital y por las plataformas como Issuu, y de lectura completamente gratis, para luego publicarlos en forma impresa para gusto de sus seguidores y amantes de la creación literaria nacional e internacional.