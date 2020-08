A través de su cuenta de Instagram, Tilsa Lozano decidió colgar unas fotos de sus hijos, Valentina y Massimo con quien aprovechó a irse a la playa. Un detalle que llamó la atención es que ninguno de sus hijos portaba mascarilla ni protector facial pese a la pandemia del Coronavirus.

En una de las imágenes se aprecia a la pequeña Valentina en la orilla armando su castillo de arena y “Tili” decidió acompañar esa imagen con la canción “Libre soy” de la película Frozen. Del mismo modo, compartió una imagen de su hijo Massimo en la arena agarrando unas piedras del mar.

No es la primera vez que “Tili” lleva a sus hijos a la playa, al menos en plena pandemia lo hizo el 25 de julio, cuando decidió posar con ella y retratar ese momento con sus pequeños.

NO ES LA ÚNICA

Cabe mencionar, que Lozano no es la única que ha llevad a sus hijos a la playa, también lo hizo Melissa Paredes, quien recibió más de una crítica al respecto. “Está bien que te vayas a la playa, se nota que tomas las medidas del caso, pero no lo subas (las fotos) porque llegas a mucha gente y cuando uno ve tus fotos ‘dice ay sí vamos a la playa’”, le escribieron a la actriz en su cuenta de Instagram.

“Nosotros no fuimos a la playa como plan (...) Fuimos a recoger unas cosas para traerlas a Lima. Ahí tengo ropa (en el sur). Salió sol y bajamos. Fue algo espontáneo con todas las medidas como siempre. Pero en ningún momento yo les digo ‘váyanse a la playa’. Cada quien lo toma como quiere. Y cada quien se cuida”.