El ‘Chaval’ Cristian Benavente fue captado besándose apasionadamente con la que sería su nueva saliente durante el concierto de Sebastián Yatra que se realizó este sábado 20 de agosto.

El futbolista de Alianza Lima se lució con una guapa jovencita en el recital del interprete de ‘Tacones Rojos’, pero se mostró totalmente furioso cuando fue consultado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

¿Qué dijo Cristian Benavente?

“¿Qué tal, Christian, cómo estamos? ¿Disfrutando con la chica?”, preguntó el reportero del espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No me grabes, no, no no, no, perdón, pero no, no porque después sale”, respondió Benavente. “¿Con quién te encuentras acompañado el día de hoy?”, replicó el reportero.

“Te he dicho que no, de verdad”, expresó el exjugador de las canteras del Real Madrid muy molesto.

