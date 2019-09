El escándalo sobre un presunto amorío entre Verónica Castro y Yolanda Andrade - ocurrido hace 20 años - sigue trayendo cola.

No solo provocó que la famosa actriz mexicana anuncie su retiro de la vida artística, sino que ahora ha estallado la postura que tendría su hijo Cristian Castro sobre las polémicas revelaciones de Andrade, quien aseguró que se ‘casó’ con la protagonista de Rosa Salvaje en una boda simbólica.

La revista mexicana TV Notas conversó con una amiga del cantante Cristian Castro y sostuvo que él le advirtió a su madre sobre la polémica que relación que mantenía con su amiga, pues él era consciente del amorío de ambas.

Instagram Verónica Castro

“Para él no fue ninguna sorpresa, sabía que tarde o temprano esto saldría a la luz y está muy enojado, pero no de ahora, sino desde que descubrió los amoríos de su mamá con Yolanda, pues nunca estuvo de acuerdo con esa relación, y le advirtió a Vero que tarde o temprano su jueguito tendría consecuencias”, dijo a TV Notas.

La fuente comentó que un día, Cristian le dijo molesto a su mamá que “una cosa era irse a tomar un café con unas amigas, y otra, llevárselas a su cama”.

Verónica Castro se despide la de vida artística

El pasado 12 de setiembre, Verónica Castro compartió un video de la canción ‘Ángel’ de su hijo y aprovechó para anunciar su alejamiento de las pantallas porque no aguanta la agresión ni el escarnio en su contra.

Instagram Cristian Castro

“Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño.... Que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor; gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz”, escribió.

La amiga del cantante dijo también a TV Notas que Cristian está preocupado por su mamá y teme por su vida, debido a que ella sufre depresión desde hace muchos años.

"De hecho, ahora le llamó y le dijo: ‘¿Ya ves?, te dije que tarde o temprano se iba a saber, pero no quisiste hacerme caso’”, recalcó la fuente.

Portada Revista TV NOTAS