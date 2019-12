Cristian Castro se sinceró y admitió que no se considera un buen padre y es consciente de que en el futuro sus hijos podrían reprocharle su ausencia.

“La verdad, no soy un buen padre. No me considero un buen padre. Me considero un padre que cumple lo más que puede: estoy cumpliendo con el cariño que puedo dar, la compañía que puedo dar presente, de presencia. Pero no, no soy un padre entregado, no”, dijo en una entrevista con Teleshow. El cantante tiene tres hijos.

Sobre las razones, el cantante y actor mexicano manifestó que “se dio así” porque su mayor atención e interés siempre ha estado centrado en la música, su profesión.

“Se dio así. Me entrego yo a la creatividad que tengo y a las ganas de hacer nuevas canciones. A ganas de hacer mis shows, a preparar mis shows. Un poco egoísta esta postura, como lo quieran ver, pero no soy tan aficionado, lamentablemente. Quisiera ser buen padre, quisiera ser más aficionado, quisiera ser más allegado, pero finalmente me gana la tensión en la canción que estoy haciendo, me gana la tensión del viaje que viene, me gana la tensión de lo que está sucediendo musicalmente”, señaló.

El hijo de Verónica Castro dijo que trata de hacer su mejor esfuerzo; sin embargo, deja abierta la posibilidad de que sus hijos en el futuro le cuestionen sus prioridades.

“Yo creo que están contentos, saben que sentirme vivo es estar así. No podría estar contento siendo padre así, muy devoto, ahí, como veo a muchos papás que están muy devotos. Yo creo que ellos lo saben, entonces, claro que va a haber reclamos en el futuro, supongo, pero hoy no; hoy están con sus mamás, están en el colegio. Y yo trato de cumplir lo más que puedo. No soy un padre muy presente como te digo, no me considero un buen padre, me considero un padre que cumple”, agregó el artista mexicano.

Cristian Castro tiene tres hijos de dos diferentes relaciones. De su matrimonio con la abogada argentina Valeria Liberman nacieron dos. Simone quien actualmente tiene 14 años y Mikhail Zaratustra de 12.

Rafaela es su hija menor, ella nació del noviazgo que mantuvo con la colombiana Paola Erazo, aunque la relación duró poco tiempo.