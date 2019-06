​Cristian Zuárez acusa a Laura Bozzo de no dejarlo entrar a México con su novia │ VIDEO

El argentino, Cristian Zuárez, acusó a su exnovia Laura Bozzo, de haberle impedido el ingreso a México, país al que viajó junto a su nueva pareja Adriana Amiel.

"Hace un mes viajamos a México para firmar un contrato con Televisa, pero no nos dejaron ingresar. Me propusieron hacer un reality con mi pareja, con Adriana, ella aceptó y, de repente, cuando llega el momento del viaje y la firma del contrato, yo no sé si Laura estaba enterada, pero en el aeropuerto me tuvieron 9 horas", contó el argentino.

Cristian Zuárez contó en diciembre conversó con Laura Bozzo para retirar todas las demandas y ser buenos amigos, pero la abogada no habría quitado una de las denuncias, por lo que el cantante de cumbia fue impedido de ingresar a tierras aztecas.

"Yo confié en lo que ella me decía hasta la hora que me tocó este viaje en el que me impiden la entrada", agregó.