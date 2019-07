Cristian Zuárez se defiende tras EVDLV de Laura Bozzo: "está diciendo mentiras"

Cristian Zuárez se pronunció tras el polémico avance que Beto Ortiz publicó de 'El valor de la verdad' de Laura Bozzo.

Ante las fuertes revelaciones que Laura Bozzo realizaría este sábado en el sillón rojo, Cristian Zuárez aseguró que su expareja estaría difamándolo en Perú luego de impedir que ingrese a México.

"Cuando estoy feliz y en calma. No solo hizo que no me dejasen entrar a México sino que van a Perú y trata de difamar diciendo mentiras sobre uno sin poder defenderse, pero sigo tranquilo la justicia es divina, el pez por la boca muere", escribió Cristian Zuárez en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, ante las acusaciones de infidelidad, Cristian Zuárez aseguró que Laura Bozzo había impedido que ingrese a México junto a su pareja, Adriana Amiel.

Las tres preguntas que Laura Bozzo responderá en EVDLV

1. "¿Alguna vez te agredió Cristian físicamente?".

2. "¿Te mandó Cristian un WhatsApp pidiéndote un millón de dólares por su silencio?".

3. "¿Era Cristian bueno en la cama?".