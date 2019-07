​Critican a Nadeska Widausky por grabarse haciendo donativos pero ella se defiende

La exvedette Nadeska Widausky se convirtió hace unos meses en madre de su primer bebé varón. La rubia vive alejada de las pantallas pero no deja de comunicarse a través de las redes sociales con sus seguidores.

Nadeska Widausky se sintió conmovida por los niños pobres que viven en las calles y que trabajan con sus padres, por lo que no tuvo mejor idea que regalar la ropa de su niño.

Sin embargo, la rubia bailarina fue duramente criticada en su cuenta de Instagram.

"Hacer el bien esta correcto, ayudar al prójimo claro que si, publicarlo para que todos lo vean y te den un like eso si Esta mal. Has las cosas sin esperar nada a cambio y siempre se discreto con lo que haces. Consejo", le escribió un usuario.

Ante este comentario, Nadeska Widausky no dudó en defenderse de la siguiente manera:

"¿piensas q lo hago por un like? ...crees que lo hago pensando en ustedes y su like? ...sinceramente multiplico por 0 las críticas y la mala onda. De tanta espina, alguna rosa voy a encontrar que si me quiera ayudar".

Nadeska Widausky le ha pedido a sus fans que la sigan ayudando y así apoyar a más personas.

"La iniciativa yo ya la tengo, a mi me nace gastar de mi bolsillo y compartirlo con ellos, ¿qué ganas donando? le das abrigo a algún bebé que no tiene la misma temperatura de un adulto que aguanta menos el frío que un adulto al que le das calor humano. Si tuviera más, más sería mi ayuda ...AYUDA ! con lo q puedas a mi no me interesa tu opinión", sentenció.