Sin duda alguna, Keanu Reeves es una de las estrellas de Hollywood que se ha ganado el cariño, respeto y admiración del público, no solo por sus grandes interpretaciones en los diferentes proyectos en los que ha participado, sino también por su calidad como ser humano, al haber creado una organización benéfica contra el cáncer, apoyar a PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), a la Fundación SickKids y Stand Up to Cancer.

Por esta y muchas cosas más, el protagonista de la saga “The Matrix” tiene una legión de fanáticos en todos los rincones del mundo que sigue cada uno sus pasos y quiere saber más sobre él, tanto profesional como personalmente. Precisamente sobre este último aspecto, el actor nacido en Beirut, Líbano, se animó a contar la verdadera historia detrás de su famoso meme llamado “Sad Keanu”.

Como se recuerda, en 2010, una imagen del histrión se viralizó rápidamente. En la fotografía, Reeves lucía aparentemente deprimido, mientras estaba sentado en un banco de un parque comiendo a solas. Ni bien salieron las tomas, estas se compartieron a la velocidad de un rayo por blogs, noticieros y foros de internet, que le dieron el nombre “Keanu is Sad” o “Sad Keanu”.

Si bien, la imagen reflejaba al actor aparentemente devastado, él se animó a hablar de lo que realmente pasada por su cabeza y lo que ocurría ese momento. A continuación, la historia detrás del famoso meme.

La imagen que se viralizó de Keanu Reeves en 2010 (Foto: Late Show)

¿CUÁL ES LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DEL MEME MÁS FAMOSO DE KEANU REEVES?

Durante una entrevista en “Late show” con Stephen Colbert, Keanu Reeves habló de su meme más célebre, del cual dijo no tenía nada de espectacular o que algo malo hubiese ocurrido con él por la forma cómo fue captado. Simplemente comía un sándwich.

“Solo me estoy comiendo un bocadillo. Está bien, estaba pensando, pues tenía algunas cosas en marcha, pero también tenía hambre”, dijo el actor haciendo referencia a que dicha situación pudo haberle sucedido a cualquiera.

Con esto dejó claro que en ningún momento hizo las cosas a propósito y que tomó con total normalidad todo lo que se dijo en aquella época, pues en el fondo sabía la verdad.

Si tomamos sus palabras al pie de la letra, ¿a quién no le ha pasado tener un día ajetreado en el que queremos estar solos y nos vamos a un lugar para pensar o meditar, mientras comemos algo?

¿QUIÉN ES KEANU REEVES?

Su nombre real es Keanu Charles Reeves, nació en Beirut (Líbano) el 2 de septiembre de 1964, además de su talento en la actuación también es músico.

Los primeros años de su infancia los pasó en diversos países como Hawái, Australia, Nueva York y Toronto. Por sus papeles en el cine ha recibido algunas críticas positivas debido a su gran desempeñó en distintas producciones.

Como característica propia, interpreta a personajes que tienen la misión de salvar el mundo, así tenemos a Ted Logan, Siddhartha Buddha, Neo, Johnny Mnemonic, John Constantine y Klaatu. Con la película John Wick ganó varios premios y, además, tiene una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.