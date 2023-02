El actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de cárcel y 8 años de libertad condicional por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años, al que golpeó tras una pelea de tránsito en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en el mes de marzo de 2019.

Pese a que la fiscalía había solicitado que se le diera la pena máxima estipulada por el delito de homicidio involuntario, que es 15 años, la jueza Marisa Tinkler inició la audiciendia diciendo que fue “una de las decisiones más difíciles” que tomó en su carrera profesional y anunció que la sentencia era de 5 años en prisión estatal y 8 años de libertad condicional; además, Lyle deberá tomar clases de resolución de conflictos y manejo de la ira, y tendrá que cumplir horas de servicio comunitario.

Por su parte, la defensa de Pablo Lyle pidió que se descontaran los 3 años y 5 meses que el actor pasó bajo arresto domiciliario, lo cual fue rechazado por la jueza; sin embargo, sí se descontarán los meses que Lyle lleva en prisión. Los abogados tienen 30 días para apelar la sentencia.

Durante la lectura de sentencia, Pablo Lyle pidió disculpas a la familia de Juan Hernández y deseó que “este día les permita tener un cierre”: “Este es el resultado de algo que hice y que está conmigo siempre cuando voy a dormir, nadie habría querido que esto ocurriera […] Que se pueda perder una vida, algo que afecta tan drásticamente con un puño. Realmente lo siento desde el fondo de mi corazón”.

“Es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, con todo mi corazón lo siento mucho, quiero que sepan que no tenía nada en contra del señor Hernández, solo quería proteger a mi familia. Sé que perdieron a alguien muy importante, pero no hay nada que pueda hacer para traerlo de vuelta”, dijo el actor entre lágrimas.

Por su parte, la viuda de Hernández pidió la pena máxima para Pablo Lyle: “Sé que no era su intención matarlo, pero en un segundo pasan las cosas y tienen sus consecuencias. Le pido a Dios que nos dé fuerzas a ambas familias para soportar este dolor y por eso quiero que a mi viejito se le haga justicia, todo lo dejo en manos de Dios. El señor tiene la última palabra y pido que se le dé el máximo (de sentencia)”.

