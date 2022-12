Melissa Paredes decidió compartir un emotivo momento al lado de su hija Mía, quien este 2022 cumplió 5 años de edad. Aunque la modelo no puede exponerla en redes sociales, debido a denuncias que involucró a Rodrigo Cuba, sí mostró la sorpresa que le dio la pequeña.

Resulta que la menor hizo una serie de dibujos en unos papeles Post-it color rosa, los cuales conmovieron a la participante de ‘El Gran Show’.

“¡Awww miren lo que me ha hecho! ¡Díganme si no está precioso! Sus florcitas, ¡qué precioso está! Guau qué hermoso, muy bonito”, se escucha decir a la modelo, mientras alienta a su hijita.

En el video se le escucha a la hija del ‘Gato’ Cuba hablar sobre su regalo: “son 30 flores como tú quisiste”.

Ethel descarta reconciliación con Melissa tras reencuentro en ‘El Gran Show’

Ethel Pozo reveló detalles inéditos de su reencuentro con Melissa Paredes en la última gala de “El Gran Show”. La conductora confesó cuál fue el motivo exacto que la llevó a alejarse de la modelo, pues explicó que no es un persona “hipócrita” y que con la modelo tampoco sería la excepción.

“Ella se fue a otro programa y dijo que habíamos sido malas amigas y que le dimos la espalda (...) Eso no corresponde a la verdad, si algo que sé en esta vida es que considero a mis amigas como hermanas. Soy buena amiga, entonces yo considero que me porté bien hasta diciembre, que habló mal de nosotras y ahí me separo” , agregó.

TE PUEDE INTERESAR