​¿Cuál es la fuerte pregunta 21 que Paula Manzanal no respondió en EVDLV? (VIDEOS)

El fin de semana, Paula Manzanal fue la protagonista de El Valor de la Verdad de Beto Ortiz. La rubia no respondió las 21 preguntas y solo se llevó 25 mil soles tras contestar 20 interrogantes en las que contó sus más tórridos romances con estrellas de la farándula local e internacional.

Sin embargo, llamó la atención que Beto Ortiz le hiciera hincapié a Paula Manzanal antes de responder la pregunta 21, pues le dijo que esta era muy fuerte.

"Yo no puedo opinar porque tengo que ser objetivo, pero la pregunta 21 es una pregunta muy dura y solo te puedo decir eso", le dijo Beto Ortiz a Paula Manzanal, quien se retiró en la pregunta 20.

"Creo has tomado una gran decisión, yo te agradezco porque no hubiera querido leer esta pregunta en público", agregó Beto Ortiz.

Hoy, Karen Schwarz tuvo el sobre con la pregunta 21 a Paula Manzanal y estuvo a punto de leerlo. Sin embargo, al ver la interrogante, se negó a hacerlo.

"Es muy fuerte y como les vuelvo a repetir hubo un consenso por parte del equipo y creemos que no es, no hay porqué leerlo cuando realmente puede generar mucha tristeza, ahora entiendo proque Beto Ortiz prefirió no leerlo", señaló.

Karen Schwarz dio más detalles sobre la pregunta 21 a Paula Manzanal y reveló que esta interrogante habría afectado la imagen de la rubia.

"Yo leí la pregunta, no la voy a reproducir pero creo que Paula hizo lo mejor, creo que eso hubiese, de repente, afectado y dañado su imagen, también porque es mamá. Magdyel, Jazmín y yo no somos quien, así que lo dejamos ahí", puntualizó.

