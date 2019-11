La exchica reality, Korina Rivadeneira, confirmó que ya tiene los nombres de sus futuros hijos con su esposo Mario Hart.

Según contó Korina Rivadeneira, Mario Hart y ella quieren mellizos, sin embargo, no están seguros que lo logren.

“Queremos dos pero hay que esperar, hay una indecisión entre nosotros. Queremos que naturalmente salgan dos, pero no sabemos si es posible porque no tenemos casos en nuestras familia, así que sea lo que Dios quiera”, dijo Korina Rivadeneira a la prensa.

Seguidamente, reveló los nombre que tendrán sus hijos. “Si tenemos los dos nombre, de la niña y del niño. Si es niño tiene que llamarse Mario, no hay negociación, yo no quería. Si es niña tiene que ser Luna, me gusta mucho”.

Sobre la situación de su excompañero “Pantera” Zegarra, quien fue visto llevándose una sustancia extraña a la nariz, evitó opinar. “Yo no estoy enterada de nada. Bueno no tengo nada que opinar de eso, preferiría no opinar. Quién sabe lo que habrá pasado”.

korina nombres

VIDEO: Marisol Mayta