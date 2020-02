La periodista Magaly Medina mostró imágenes de Rodrigo González saliendo de la comisaría de Miraflores hasta donde asistió para rendir su manifestación por la denuncia de maltrato a la mujer interpuesta por productora Susana Umbert.

Finalizada la nota, Magaly Medina reveló que los seguidores de Rodrigo González le siguen preguntando cuándo lo entrevistará en su programa “Magaly TV, La Firme”, por lo que ella volvió a hacerle la invitación públicamente.

“Todos los días en mis redes sociales, me pregunta: ¿Cuándo entrevisto a Rodrigo González? Y yo les digo que la invitación está hecha a Rodrigo González. Se la he hecho y se la vuelvo a hacer públicamente. Dame fecha Rodrigo, porque tus “rodriguistas” me están acosando”, dijo la urraca en su programa.

Sin embargo, dejó en claro que tanto Rodrigo González como ella saben cuándo sucederá esta entrevista.

“Yo creo que él y yo queremos que esta marea baje, porque no vamos a sentarnos a hablar de esto. Tenemos que sentarnos a hablar de tantas cosas que yo creo que él sabrá cuando es el momento oportuno para venir y se siente acá. Por lo pronto hablamos todos los días por WhatsApp”, confesó.

