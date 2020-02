La periodista Magaly Medina contó tener imágenes nunca antes vistas de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, cuando la salsera visitaba a altas horas de la noche el departamento del Golf de los Incas, perteneciente a la mamá del futbolista.

Frente a Yahaira Plasencia, Magaly Medina le dijo: “No puedo decirlo tampoco porque he visto imágenes, pero no las he publicado nunca y no pienso hacerlo tampoco. ¿Tú crees que yo hablo porque estoy loca? Hablo porque siempre tengo algún tipo de prueba”.

Un día después de estas declaraciones, Magaly Medina contó cuando mostrará las imágenes de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán-

“Porque cuando me pregunten a mí (un juez): ¿Por qué tú supones, por qué especulas que ese departamento es el nido o podría ser el nido de amor de Yahaira y Jefferson? Pues yo diré porque hemos visto pruebas, imágenes, las tengo en mi poder y la mostraré ante un juzgado, porque ustedes saben que Jefferson Farfán me ha enjuiciado y se mostrará en su momento cuando me pregunte un juez”.

Magaly Medina también reconoció que habló de más. “Me fui de boca la verdad, pero ese es un material que yo tengo y que lo guardo para cubrirme ante cualquier tipo de acusación o ante cualquier tipo de juicio que me puedan hacer (...) Si apremia la cosa, lo mostraré públicamente", finalizó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Ivana Yturbe

TE PUEDE INTERESAR