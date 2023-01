El periodista Beto Ortiz anunció su regreso para este miércoles 15 de enero a las pantallas de Willax. Luego de 17 meses, el conductor de ‘Beto a saber’ regresó a Perú en diciembre del año pasado tras la caída del golpista y vacado expresidente Pedro Castillo.

El regreso de Ortiz Pajuelo estaba programa para el 31 de enero. Sin embargo, debido a la coyuntura política y las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, ha hecho que la fecha se adelante.

“El gran día ha llegado por fin. Hoy es miércoles 25 de enero. Hoy a las 9pm es el estreno de Beto a saber, la amenaza elegante. El que ríe último, ríe mejor”, expresó el periodista en su cuenta de Instagram junto a una fotografía al lado de una de sus mascotas.

Esto ha sido una buena noticia para todos los seguidores de Beto Ortiz ya que en los comentarios se ha dejado ver mensajes de gran aceptación y de buenas vibras para el programa de esta noche.

“Muchos éxitos hoy en el reinicio del programa ¡FUERZA!”, “El terror de los zurdos ... desde España no me pierdo tu programa”, “Hasta que por fin llego el día”, “No me lo pierdo”, “Vamos con todo Beto”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Ortiz en su publicación.