La actriz Natalia Salas y su pareja, Sergio Coloma, se comprometieron en Walt Disney World en septiembre de 2021. Un año después, la ‘tiktoker’ se encuentra luchando contra el cáncer de mama, pero esto no ha detenido sus planes.

A través de Instagram Stories, un usuario preguntó a Sergio Coloma si todavía planeaban casarse: “¿Para cuándo el matrimonio con Nati? Los amo, hacen una hermosa pareja”.

“Parece que el próximo año. Yo sigo tratando de convencerla para que hagamos un gran viaje en vez de un matrimonio, pero parece que es el próximo año”, contó Sergio Coloma sobre sus planes de boda con Natalia Salas.

De otro lado, la actriz bromeó cuando un usuario le preguntó “cómo se tapará el cabello”: “Cómo me voy a tapar el cabello si ya no voy a tener, me voy a quedar pelona, voy a tener peluca”, dijo Natalia Salas.

Fuente: Instagram @chejocoloma @nataliasalasz

