Magaly Medina se burló de los argumentos de Christian Domínguez para no casarse con Pamela Franco este año y hasta lo comparó con Kenji Fujimori, quien se casó con su novia en el último día de cuarentena.

Durante su programa, la “urraca” afirmó que si un hombre que se quiere casar con su pareja, la pandemia no debería ser un impedimento, pues puede ser una ceremonia pequeña o virtual.

“Él (Kenji Fujimori) se casó hoy, al final del día último de la cuarentena, sin embargo Christian Domínguez dice que se quería casar en noviembre de este año y por la cuarentena lo tenía que postergar hasta el próximo año. Se quería casar pero simbólicamente, porque el que tiene sus papeles en regla y realmente quiere casarse con la mujer que ama, con el hombre que ama, lo hace como lo hicieron ellos (Kenji y su esposa)”.

Asimismo, apoyó las palabras de Carlos Galdós sobre el cantante de la “Gran Orquesta”: “Se quedaron los argumentos de Christian Domínguez por los suelos, no le valieron nada tener que explicar que por el coronavirus. ¡Mentira! Como dice Carlos Galdós, coincido totalmente con él, cuando uno se quiere casar, no hay coronavirus que valga”.

La periodista pidió a la cantante de “Alma bella” que averigüe la verdadera razón por la que Christian no se casaría con ella: ”Lo que pasa es que Pamelita Franco debería investigar qué tanto está soltero ante las leyes peruanas, hábil para casarse”.

Magaly Medina también se burló de que Christian Domínguez ya le haya dado el anillo de matrimonio a su novia: “Se hace como Kenji, no importa, coronavirus o no, si quieres casarte; te casas (..) por las puras hizo la huachafada de comprar los anillos, a él le encanta que sus novias se pongan anillos de casada cuando no son casados, qué tal engaño y todavía las mujeres le siguen creyendo”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Aeropuerto Jorge Chávez está listo para reinicio de vuelos

Protocolo en el aeropuerto Jorge Chávez- diario ojo