El actor Will Smith es uno de los artistas norteamericanos más reconocidos a nivel mundial no solo por haber protagonizado un gran número de películas, sino también por su talento en la música. Y es que el recordado ‘Príncipe del rap’ se dedicaba a crear canciones a mediados de los años 80 junto a DJ Jazzy Jeff, pero fue un consejo de su abuela que lo ayudó en su trayectoria como cantante.

Durante los últimos meses Will Smith ha tratado de mantener un perfil bajo tras protagonizar un hecho polémico durante los Premios Oscar 2022 donde abofeteó al comediante Chris Rock por, presuntamente, burlarse de su esposa Jada Pinkett.

Smith protagonizó la serie ‘El Príncipe del rap’ pero también se dedicó a la música y fue un reconocido cantante de pop-rap a mediados de los años 80 cuando integró el dúo “DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince”.

Will Smith y DJ Jazzy Jeff tuvieron encuentro virtual desde su aislamiento social. (Foto: Facebook)

Las canciones de este grupo se convirtieron en las favoritas de su público que poco a poco fue creciendo. Entre los éxitos que más resaltan están “Parents Just Don’t Understand” y “Girls Ain’t Nothing But Trouble”.

En ese sentido, el actor confesó en una entrevista con David Letterman que odiaba ser considerado un cantante rapero ‘suave’, pero reconoció y valoró mucho un consejo que le dio su abuela.

¿QUÉ LE DIJO A WILL SMITH SU ABUELA RESPECTO A SU CARRERA COMO CANTANTE DE RAP?

Hace muchos atrás Will Smith recibió un gran consejo de su abuela cuando el hoy actor aún pertenecía al dúo de rap “DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince” y esas palabras terminaron definiendo su carrera en la música.

Smith hizo esta confesión en una conversación con David Letterman mucho antes de los Premios Oscar 2022, donde reveló algunos detalles de cuando aún era cantante, según indicó el portal billboard.

“Estimado Willard, las personas verdaderamente inteligentes no tienen que usar palabras como estas para expresarse. Por favor, muéstrale al mundo que eres tan inteligente como creemos que eres. Con amor, Gigi”, fue lo que le escribió la abuela de Will Smith tras hallar un cuaderno donde estaban plasmadas algunas rimas de cuatro letras, que -según precisó- no contenían palabras fuertes o maldiciones.

Will Smith empezó a mostrar interés en la música desde muy temprano y para 1985 inició el dúo de hip-hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince con su amigo de la infancia Jeffrey Townes. En 1987 lanzaron su primer álbum "Rock the House". Un año después lanzaron la canción "Parents Just Don't Understand" para su disco "He's the DJ, I'm the Rapper", tema que llevó un Grammy en 1989. (Foto: Jive/RCA)

“Esa fue la razón por la que nunca maldije en ninguno de mis registros”, indicó el actor.

Will Smith también señaló que por aquella época no tuvo ninguna presión para dejar la música debido a que la reputación de su grupo era muy tibia.

“Era comedia, eran remates, era divertido. Nos destacamos de una manera muy buena. Teníamos nuestro propio carril”, anotó.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DE WILL SMITH?

Después de la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock, el esposo de Jada Pinkett recibió su primer Óscar a Mejor actor por su trabajo en “King Richard”. En su discurso, se disculpó con el público y luego hizo lo mismo en sus redes sociales. Después, renunció a la Academia de Hollywood.

Así, el intérprete sigue en el ojo de la tormenta y muchos se han preguntado de cuánto es su patrimonio y si este se ha visto afectado por los recientes hechos.